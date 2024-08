Der US-Rapper Fatman Scoop bei einem Auftritt im Juni 2024 (IMAGO / Cover-Images)

Seine Agentur bestätigte den Tod. Der 53-jährige Musiker war am Freitagabend Medienberichten zufolge bei einem Konzert im US-Bundesstaat Connecticut auf der Bühne kollabiert. Im Krankenhaus blieben Wiederbelebungsversuche erfolglos.

Fatman Scoop galt als prägende Figur in der New Yorker Hip-Hop-Szene der 1990er-Jahre. Er machte sich durch seine Beteiligung an bekannten Tracks wie Missy Elliotts Grammy-ausgezeichnetem "Lose Control" und Mariah Careys "It's Like That" einen Namen. Sein Song "Be Faithful" erreichte Spitzenplatzierungen in den Charts in Großbritannien und Irland.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.