Gerichtsentscheid

Der Rapper Sean Combs muss bis zur Urteilsverkündung in Haft bleiben (Archivbild). (picture alliance / Willy Sanjuan / Invision / AP)

Der zuständige Richter in New York lehnte eine vorzeitige Entlassung des Rappers ab, wie US-Medien berichteten. Die Anwälte von Combs hatten in der vergangenen Woche einen Antrag auf Haftentlassung gestellt und eine Kaution in Höhe von 50 Millionen Dollar angeboten.

Combs war im vorigen September wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. Der anschließende Prozess fand internationale Aufmerksamkeit. DIe Geschworenen sprachen ihn nur teilweise schuldig.

