Streit um Urheberrechte

Rapperinnen von Salt-N-Pepa reichen Klage gegen Plattenfirma ein

Die US-HipHop-Formation Salt-N-Pepa hat vor einem Bundesgericht in New York Klage gegen die Universal Music Group eingereicht. Die beiden Rapperinnen Cheryl "Salt" James und Sandra "Pepa" Denton werfen der Plattenfirma einen Verstoß gegen Urheberrechte vor. Universal weigere sich, ihnen die Rechte an ihren Masteraufnahmen zurückzugeben, argumentieren die Musikerinnen.