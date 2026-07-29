Demokratische Republik Kongo

Nach Angaben des zuständigen Ebola-Koordinators der UNO, Harneis, verdoppelt sich die Zahl der Infektionen derzeit etwa alle 20 Tage. Es werde daher deutlich mehr medizinisches Personal, Schutzausrüstung und Logistik benötigt. Eine frühzeitige Behandlung der Betroffenen steigere die Überlebenschancen enorm.
Der stellvertretende Leiter des Welternährungsprogramms, Skau, sprach von dem "am schnellsten wachsenden Ebola-Ausbruch aller Zeiten". Den kongolesischen Gesundheitsbehörden zufolge sind bisher mehr als 1.400 Menschen an dem Virus gestorben.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.