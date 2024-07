US-Wahlkampf

Rasant wachsende Unterstützung für Harris - Rekordspenden eingegangen - Demokraten beschleunigen Nominierungsverfahren

US-Präsident Biden hat die Demokratische Partei zur vollen Unterstützung seiner Stellvertreterin Harris im bevorstehenden Wahlkampf aufgefordert. Sie sei die Beste für diese Aufgabe, sagte der an Covid-19 erkrankte und per Telefon zugeschaltete Biden, während Harris das Wahlkampf-Hauptquartier besuchte. Derweil gab ihr Team bekannt, innerhalb von 24 Stunden seien Spenden von 81 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Das sei die höchste Summe dieser Art in solch einer Zeitspanne.

23.07.2024