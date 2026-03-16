Unter anderem in Marseille ist der RN-Kandidat in die Stichwahl eingezogen. (AFP / Elodie Clement)

Laut Innenministerium erhielten Kandidaten der Partei in 58 Städten und Gemeinden in der ersten Runde die meisten Stimmen, darunter in Nizza und Toulon. In der Großstadt Marseille liegt Kandidat Allisio gleichauf mit dem sozialistischen Bürgermeister Payan. In Paris zogen der sozialistische Kandidat Grégoire und die konservative Kandidatin Dati in die Stichwahl ein.

Die Kommunalwahlen in Frankreich gelten auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Die Grünen-Vorsitzende Brantner forderte die Bundesregierung auf, pro-europäische Kräfte im Nachbarland zu unterstützen. In Frankreich werde sowohl von rechts als auch von links zunehmend antideutsche Stimmung gemacht, sagte sie im Deutschlandfunk. In der politischen Mitte dort gebe es Streit darüber, mit wem man noch Allianzen eingehen könne, führte sie aus. Es sei eine große Herausforderung, koalitionsfähige Kandidaten für das nächste Jahr zu finden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.