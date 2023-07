Frankreich

Rassemblement National profitiert laut Umfragen von Unruhen nach Tod eines 17-Jährigen

Die rechtsgerichtete Partei "Rassemblement National" kann offenbar von den jüngsten Unruhen in Frankreich profitieren. In einer Umfrage gab ein Drittel der befragten Franzosen an, die Partei sowie ihre Vorsitzende Le Pen hätten die Krise nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle besser in den Griff bekommen als die amtierende Regierung.

08.07.2023