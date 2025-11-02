Darüber berichteten Schiedsrichter Konrad Oldhafer und Cottbus-Kapitän Borgmann. Oldhafer unterbrach die Partie für knapp zehn Minuten. Ein Zuschauer wurde des Stadions verwiesen. Auch der Stadionsprecher wies auf den Vorfall hin und entschuldigte sich im Namen des Vereins bei Butler.
Die Gastgeber von 1860 München baten später in einer Mitteilung ebenfalls bei Butler und seinem Verein um Entschuldigung. Darin heißt es, man spreche sich ausdrücklich gegen jede Form von Diskriminierung aus. Das hätten auch die Fans in der Westkurve unterstrichen, die nach dem Vorfall "Nazis raus" skandiert hätten.
Der TSV 1860 München gewann das Spiel mit 3:0.
