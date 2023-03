Rechtsextremismus

In und um die Ellerstraße in Düsseldorf leben viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln. (Archivbild) (imago / Oliver Ring )

Wie zwei Lokalpolitiker der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mitteilten, wurde das Schild überklebt und eine größere Papptafel mit der Aufschrift "Remigration statt Unterwerfung" angebracht. Weiter sei darauf der Fortbestand des christlichen Abendlandes beschworen und vom Ende einer "islamischen Landnahme in Europa schwadroniert" worden, teilten die Grünen-Ratsherren Charchira und El Ghazali mit. Sie machten eine rechte Gruppierung namens "Revolte Rheinland" verantwortlich und forderten, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Seit Mitte März wird die Ellerstraße im Stadteil Oberbilk auch in arabischen Buchstaben ausgewiesen: شارع إلَرْ. Sie befindet sich in einem Viertel, in dem besonders viele Bürger vor allem mit marokkanischen Wurzeln leben. Durch die Aktion sollen die Vielfalt und das internationale Flair Düsseldorfs unterstrichen werden.

Vor gut einem Jahr war bereits an der Immermannstraße ein Zusatz mit japanischen Schriftzeichen angebracht worden. Insgesamt soll es am Ende laut einem Beschluss des Integrationsrates an zehn Stellen der Stadt zweisprachige Straßenschilder geben. Charchira sprach von einem symbolischen Ausdruck gesellschaftlicher Inklusion. Er zeige, dass sich die Menschen mit ihrem Stadtteil und der Vielfalt ihres Stadtteils identifizierten.

