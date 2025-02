Moise Kean vom AC Florenz (picture alliance / ipa-agency / Fabrizio Carabelli / IPA Sport)

Der 24-Jährige dunkelhäutige Italiener Keane war im Anschluss an die 1:2-Niederlage bei Inter Mailand am Montagabend in den Sozialen Medien beschimpft worden. "Immer noch im Jahr 2025...", kommentierte er mit mehreren erbrechenden Emojis, nachdem er zuvor diverse rassistische Hassnachrichten veröffentlicht hatte. Der italienische Nationalspieler war im vergangenen Sommer von Juventus Turin nach Florenz gewechselt. Derzeit liegt die Fiorentina in der Serie A auf Tabellenplatz sechs.

Auch rassistische Schmähungen gegen RB Leipzigs Openda

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verurteilte rassistische Kommentare gegen seinen belgischen Stürmer Lois Openda "aufs Schärfste". In einer Mitteilung stellte sich der Klub "zu 100 Prozent" hinter Openda. Dieser war nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:0) am Sonntag ebenfalls Opfer von rassistischer Hetze in den Sozialen Netzwerken geworden war.

"Die rassistischen Beleidigungen und Anfeindungen gegen Lois Openda widern uns an, machen wütend und traurig zugleich", hieß es in der Mitteilung der Leipziger: "Wir verurteilen Rassismus und menschenverachtendes Verhalten aufs Schärfste, Lois hat die volle Unterstützung des Klubs, gemeinsam kämpfen wir gegen jegliche Form von Diskriminierung."

