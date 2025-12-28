Die ‍europäische Ratingagentur Scope warnt vor einer Gefährdung der deutschen Top-Bonität bei ausbleibenden Reformen im Rentensystem (Symbolbild). (IMAGO / Wolfilser)

Die Alterung der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf Staatsfinanzen und Wirtschaftswachstum seien die wichtigsten Herausforderungen für Deutschlands Bonität, teilte die Agentur mit. Steigende Bundeszuschüsse zur Unterstützung des umlagefinanzierten Rentensystems reduzierten die Ausgabenflexibilität. Das Geld fehle für zukunftsgerichtete Investitionen, was wiederum einen negativen Effekt auf das Wirtschaftswachstum haben könne.

Deutschland wird aktuell mit der Bestnote AAA bewertet. Dies signalisiert Anlegern ein extrem geringes Risiko für Investitionen in deutsche ⁠Staatsanleihen. Der Bund kann sich deshalb vergleichsweise günstig verschulden.

CDU, CSU und SPD hatten in diesem Monat das umstrittene Rentenpaket beschlossen. Vorgesehen ist, das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent stabil zu halten. Bis zum Sommer soll eine unabhängige Kommission Vorschläge für eine Rentenreform erarbeiten.

