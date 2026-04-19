Rückrufaktion

Der Babynahrungs-Hersteller Hipp hat in Österreich den Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffeln" (190 Gramm) zurückgerufen. (Tobias Steinmaurer / APA / dpa)

In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden kontaminierte Gläschen entdeckt. Laut dem deutschen Hersteller Hipp sind dort alle Produkte aus dem Verkauf genommen worden. Die österreichische Polizei geht von einem Erpressungsversuch aus. Sie rief Eltern von Kleinkindern auf, bereits erworbene Hipp-Gläschen zu überprüfen. Manipulation sei daran zu erkennen, dass der Deckel beschädigt oder beim Öffnen kein Ploppen zu hören sei.

Die Polizei im bayerischen Ingolstadt koordiniert die Ermittlungen. Hipp hat im 40 Kilometer entfernten Pfaffenhofen an der Ilm seinen Sitz. Ein Sprecher betonte, Produkte und Vertriebswege in Deutschland seien nicht Bestandteil der Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.