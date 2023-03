Ein Hinrichtungsstuhl in den USA (Symbolbild) (Getty Images / California Department of Corrections and Rehabilitation)

Der wegen Raubmordes Verurteilte wurde per Giftspritze getötet. Laut Gericht war er Teil eines Drogenschmugglerrings. Dieser habe im Jahr 1992 bei einem Raubüberfall in einem Haus in Houston vier Menschen getötet, darunter eine schwangere Frau. Der Mann beteuerte bis zuletzt seine Unschuld.

Es ist das neunte Todesurteil, das in den USA in diesem Jahr vollstreckt wurde. Fünf davon wurden in Texas ausgeführt.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.