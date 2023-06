Die Brände in Kanada hüllen auch New York in Rauch. (Matt Davies / PX Imagens via ZUMA / dpa)

Großstädte wie New York, Washington und Philadelphia sind in dichten Rauch gehüllt. Die Behörden riefen wegen des Smogs erhöhte Gesundheitswarnstufen aus. Davon sind den Angaben zufolge mehr als 100 Millionen Menschen betroffen. Das Gebiet erstreckt sich über große Teile des Nordostens der USA.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jean-Pierre, sagte, die Waldbrände und ihre Auswirkungen seien "ein weiteres alarmierendes Beispiel" dafür, welche Folgen der Klimawandel für Menschen habe. New Yorks Bürgermeister Adams rief die Bevölkerung auf, Aktivitäten im Freien so weit wie möglich einzuschränken. Menschen mit Atemwegsbeschwerden, Ältere und Kinder sollten sich nur in Innenräumen aufhalten.

