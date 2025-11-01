Ab Jahrgang 2007

Ein entsprechendes Gesetz war im Frühjahr verabschiedet worden, mit einer Übergangsfrist bis zum 1. November. Händler, die weiter Tabak- oder Vape-Produkte an junge Erwachsene verkaufen, sollen mit Geldstrafen von umgerechnet bis zu 2800 Euro belegt werden. Wie der Guardian berichtet, gelten die Vorschriften auch für Touristen auf den Malediven. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist Ziel des Verbots, die öffentliche Gesundheit zu schützen und eine Tabak-freie Generation zu fördern.
Ein ähnliches Gesetz wurde 2022 in Neuseeland verabschiedet, vor seiner Umsetzung jedoch wieder gekippt. In Großbritannien brachte im Frühjahr 2024 die damalige konservative Regierung einen vergleichbaren Vorschlag ein, der bislang nicht umgesetzt wurde.
