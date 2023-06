Waldbrände in Kanada

Die Brände in Kanada hüllen auch New York in Rauch (Matt Davies / PX Imagens via ZUMA / dpa)

Weite Teile des Nordostens der USA sind von der verschmutzten Luft und den Sichtbehinderungen betroffen. Behördenangaben zufolge wohnen in dem verrauchten Abschnitt mehr als 100 Millionen Menschen. Die Luft in New York schimmert gelblich, ebenso in den Ballungsgebieten von Washington D.C. und Philadelphia. Viele Außenveranstaltungen wurden abgesagt.

Seit mehreren Wochen breiten sich im Westen und Nordosten Kanadas Waldbrände aus. Auch dort gelten Warnungen wegen mangelhafter Luftqualität. In der kanadischen Provinz Quebec mussten mehr als 11.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

