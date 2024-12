Europäischer Einsatz

Die Polizei führt eine Razzia gegen Schleuser durch (Symbolbild). (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung sind mehr als 500 Bundespolizisten im Einsatz, ebenso wie Ermittler der französischen und englischen Sicherheitsbehörden. Ingesamt sollten mehr als zehn europäische Haftbefehle vollstreckt werden.

Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf, die gesuchten Tatverdächtigen stünden in Verdacht, Migranten aus dem Mittleren Osten und Ostafrika "in minderwertigen Schlauchbooten" von Frankreich nach Großbritannien geschleust zu haben.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.