Eine Polizeisprecherin in Thüringen sagte, es gebe Durchsuchungen in mehreren Städten. Details nannte sie nicht. Nach Informationen von MDR und dpa steht der Einsatz im Zusammenhang mit einer Demonstration der linken Szene am 1. Mai in Gera. Konkret geht es demnach um schweren Landfriedensbruch. Damals war es zu Ausschreitungen gekommen. Teilnehmer der Kundgebung sollen mit Stangen, Steinen, Flaschen und Bengalos auf die Beamten losgegangen sein. Die Tatverdächtigen hätten sich im Vorfeld dazu verabredet, hieß es.

Die linke Szene hatte damals gegen einen Aufzug des rechtsextremen Spektrums mobilisiert. Im Nachhinein gab es auch scharfe Kritik am Vorgehen der Polizei und der Stadt Gera. Beobachter sprachen von einer stundenlangen Einkesselung der Demonstranten. Die Landespolitik ist seitdem mit der Aufarbeitung der Geschehnisse befasst.

