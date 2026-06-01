Opposition unter Druck

Hinter einer verschwommenen türkischen Fahne sieht man das Logo und den Schiftzug der Partei CHP. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wird ihnen Bestechlichkeit im Bauwesen vorgeworfen. Der CHP-Abgeordnete Yücel sagte der Zeitung "Cumhuriyet" dagegen, es gehe um eine Art Bestrafung für den Wahlerfolg der CHP bei den vergangenen Kommunalwahlen, da der festgenommene Bürgermeister der größten Oppositionspartei angehört.

Die CHP steht seit ihrem Erfolg bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren zunehmend unter Druck. Zuletzt wurde der Bürgermeister des Bezirks Güzelbahce in der Metropole Izmir in Untersuchungshaft genommen. Vor einer Woche hatte ein Gericht in der Hauptstadt Ankara den CHP-Vorsitzenden Özel abgesetzt. Gegen den Istanbuler Bürgermeister und Rivalen von Präsident Erdogan, Imamoğlu, laufen Verfahren wegen Korruptions- und Spionagevorwürfen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.