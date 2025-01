Gegen den Verein Palästina e.V. hat es eine Razzia gegeben (Archivbild). (picture alliance / Fotostand)

Mehr als 70 Polizisten rückten nach Angaben des Landesinnenministeriums in Frankfurt und Darmstadt zu dem Einsatz aus. Die Durchsuchungen richteten sich gegen neun Vorstände und Vereinsmitglieder. Innenminister Poseck von der CDU erklärte, der Rechtsstaat habe heute ein klares Zeichen gegen Judenfeindschaft gesetzt. Mit der Razzia unterstreiche man, dass Antisemitismus in Hessen keinen Platz habe. "Palästina e.V." verbreite seit seiner Gründung 2022 Israelhass und antisemitische Parolen. In vielen Fällen verberge sich hinter der Solidarität mit Palästina tatsächlich Judenhass.

