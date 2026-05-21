Großeinsatz
Razzia in Hessen und Niedersachsen im Zusammenhang mit Verdacht auf erschlichene Visa

Wegen des Verdachts auf gefälschte Visa hat es Razzien in Hessen und Niedersachsen gegeben.

    Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.
    Durchsuchungen in Hessen und Niedersachsen wegen gefälschter Kurzzeitvisa für Arbeitssuchende aus Usbekistan (Daniel Karmann/dpa)
    Rund 220 Bundespolizisten durchsuchten in beiden Bundesländern mehrere Objekte. Wie die Staatsanwaltschaft Weiden mitteilte, ging es um den Verdacht der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern, der Visaerschleichung sowie der Urkundenfälschung. Im Fokus der Ermittlungen steht eine mutmaßlich international agierende Gruppe. Sie soll für Arbeitssuchende aus Usbekistan Kurzzeitvisa unrechtmäßig beschafft haben. Die Ermittler stellten Mobiltelefone, Notebooks sowie mutmaßlich gefälschte Pässe und Führerscheine sicher.
    Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.