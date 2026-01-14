Wie das Nationale Antikorruptionsbüro mitteilte, soll die Politikerin das Abstimmungsverhalten von Parlamentariern mit Geldzahlungen beeinflusst haben. Die 65-Jährige, die die mit 25 Abgeordneten drittstärkste Fraktion im Parlament führt, wies die Vorwürfe zurück.
Timoschenko war 2005 und von 2007 bis 2010 ukrainische Ministerpräsidentin. Zwischen 2011 und 2014 saß sie nach einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs im Gefängnis. Die Verfahren gegen Timoschenko wurden damals international als politisch motiviert kritisiert.
