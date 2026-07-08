Razzien nach eskalierter Demo in Dortmund (Alex Talash/dpa)

Ziel sei die Sicherstellung von Datenträgern wie Handys, berichtet die Agentur. Bei der Demo waren Polizisten mit Böllern beworfen und ein syrisches Restaurant demoliert worden. Sieben Polizisten wurden verletzt. Die Behörden hatten danach eine Ermittlungskommission eingesetzt, die unter anderem Videos und Social-Media-Beiträge analysierte. Inzwischen wird 19 Verdächtigen unter anderem Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.