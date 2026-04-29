NRW und Bayern

Die Razzia stehe im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen in Steueroasen. Ermittelt wird gegen einen Dienstleister, der geholfen haben soll, Unternehmen Briefkastenadressen in Orten wie Monheim bei Düsseldorf zu vermitteln. Monheim gilt als Gewerbesteuer-Oase.
Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass 21 Orte durchsucht worden seien. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf erklärte, aufgrund des Steuergeheimnisses und der laufenden Ermittlungen könnten keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.