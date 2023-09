In Hessen gab es Razzien gegen Kinderpornografie. (Archivbild) (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Nach Angaben des Landeskriminalamts in Wiesbaden wird gegen 83 Beschuldigte zwischen 15 und 80 Jahren ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, Kinderpornografie besessen oder verbreitet haben. Bei den Durchsuchungen in der vergangenen Woche an mehreren Orten wurden unter anderem zahlreiche Mobiltelefone und mehr als 50 Computer beschlagnahmt.

