Razzia in mehreren Bundesländern wegen Cybermobbings von Online-Spielern. (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, richteten sich die Durchsuchungen gegen zehn mutmaßliche Rädelsführer der als kriminelle Vereinigung eingestuften Gruppierung "New World Order". Sie sollen Online-Spieler als Opfer ausgesucht und mittels Sozialer Medien bedroht und verfolgt haben. Die Gruppierung New World Order soll auch Polizei oder Feuerwehr per Notruf zu vermeintlichen Einsätzen in die Wohnungen von Opfern gerufen haben. Das Eindringen der Einsatzkräfte soll dann per Livestream übertragen worden sein.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.