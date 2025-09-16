Mehrere Bundesländer

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Celle wurden insgesamt 13 Objekte in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen stehen demnach acht Tatverdächtige im Alter von 32 bis 57 Jahren. Sie werden verdächtigt, aus einer rechtsradikalen Gesinnung heraus eine bewaffnete Gruppe gegründet zu haben. Vier von ihnen sollen unerlaubt Kriegswaffen und andere vollautomatische Schusswaffen besitzen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.