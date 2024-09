Kriminalität

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg führte die Polizei Razzien gegen Schleuserkriminalität durch. (Archivbild) (Horst Galuschka/dpa)

Bei Razzien in Mannheim, in der Nähe von Karlsruhe sowie in Worms wurden am frühen Morgen 24 Objekte durchsucht, darunter Firmen und Wohnungen. Vier Haftbefehle wurden vollstreckt. Insgesamt waren mehr als 400 Kräfte im Einsatz.

Die aus sieben Personen bestehende Schleusergruppe soll der Polizei zufolge Menschen aus vorderasiatischen und kaukasischen Ländern nach Deutschland gebracht und - zumindest teilweise - ohne Aufenthaltsgenehmigung beschäftigt haben. Ermittelt wird zudem wegen Urkundendelikten.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.