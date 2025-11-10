Korruptionsbekämpfung
Razzien im Energiesektor der Ukraine

In der Ukraine haben Staatsanwaltschaft und Polizei Razzien im Energiesektor durchgeführt.

    Das nationale Antikorruptionsbüro erklärte in Kiew, es gehe um den Verdacht der Bestechung und Bestechlichkeit. Eine hochrangige kriminelle Organisation habe offenbar ein Korruptionssystem aufgebaut, um Entscheidungen in diesem Schlüsselsektor zu beeinflussen. Ein Ziel der Razzien war demnach das Unternehmen "Energoatom", der staatliche Betreiber von Kernkraftwerken.
    Korruption und die Zweckentfremdung von Geldern sind ein weitverbreitetes Problem in der Ukraine.
