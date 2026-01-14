Schwarzarbeit

Mehr als 1.000 Einsatzkräfte durchsuchten 49 Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen. Im Zentrum der Ermittlungen steht demnach ein 56-jähriger aus Düsseldorf. Er soll in mehreren Städten Nagelstudios betrieben, vietnamesische Staatsangehörige eingeschleust und ohne Aufenthaltserlaubnis beschäftigt haben.
Durch nicht gemeldete Löhne und Umsätze entstand laut Ermittlern ein Schaden von mehr als sieben Millionen Euro.
Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.