Schwarzarbeit

Sechs Tatverdächtige sollen fingierte Rechnungen ausgestellt und Mitarbeiter illegal entlohnt haben, wie das Hauptzollamt in Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mitteilten. Den Beschuldigten im Alter von 24 bis 52 Jahren wird vorgeworfen, auf diese Weise Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen zu haben. Der Schaden soll sich auf mehr als 3,1 Millionen Euro belaufen. Ein Hauptbeschuldigter kam bereits in Untersuchungshaft. Bei den Durchsuchungen unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg wurden Computer, Mobiltelefone und weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.