Schleuserkriminalität

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser ist die Polizei zu Durchsuchungen in mehreren Bundesländern ausgerückt. (Nord-West-Media TV/dpa)

Durchsuchungen gab es in mehreren Bundesländern. Sie richteten sich gegen Personen, die verdächtigt werden, chinesische Prostituierte eingeschleust zu haben. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag demnach in Hannover. Razzien gab es unter anderem auch in Kiel, Hildesheim, Salzgitter, Paderborn und Wiesbaden. Nach Polizeiangaben wurden zwei Haftbefehle vollstreckt. Die Tatverdächtigen seien überwiegend chinesische Staatsangehörige.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.