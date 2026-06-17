Fußball-Bundesliga

RB Leipzig trennt sich von Coach Werner (Fabian Strauch / dpa / Fabian Strauch)

Der Geschäftsführer Sport bei RB, Schäfer, sagte, man habe die abgelaufene Saison noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Für die kommenden Aufgaben seien eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise erforderlich.

Über die mögliche Trennung von Werner war seit einigen Wochen spekuliert worden. In Medienberichten war von inhaltlichen Bedenken und vermeintlich fragwürdiger Kommunikation die Rede. Zudem heißt es, dass der ehemalige Bayern-Profi Martín Demichelis bereits als Nachfolger für Werner feststehe.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.