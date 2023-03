RBB-Kulturchefin Martina Zöllner wird neue Programmdirektorin des Senders

Die Programmchefin von rbb Kultur, Martina Zöllner, wird neue Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Das teilte der Rundfunkrat des Senders mit. Die 61-Jährige tritt die Nachfolge von Jan Schulte-Kellinghaus an, der den RBB Ende Januar verlassen hatte. Das Gremium folge damit dem Vorschlag von Intendantin Katrin Vernau. Zöllners Amtszeit soll spätestens am 1. April beginnen und zunächst bis zum 31. Juli 2024 dauern. Die Wahl des oder der neuen Vorsitzenden für den Rundfunkrat wurde auf Mitte März verschoben. Zwei Drittel der insgesamt 30 Mitglieder seien neu in das Gremium entsandt worden und hätten somit ein erhöhtes Informationsbedürfnis vor der Wahl, hieß es zur Begründung.

