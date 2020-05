Die Frauenfußball-Bundesliga will ihre wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison ab dem 29. Mai fortsetzen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach einer Tagung der zwölf Erstligisten mit. Der langjährige Trainer des Bundesligisten Turbine Potsdam, Bernd Schröder, sieht darin ein positives Zeichen für den Zusammenhalt in der Liga. "Wir haben eine breite Akzeptanz, dass es wieder losgehen kann", so Schröder. Das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag sei beim Frauenfußball natürlich ein bisschen was anderes, räumt Schröder ein.

Protest des FF USV Jena

Die Fußballerinnen von FF USV Jena kritisieren den für den 29.Mai terminierten Start der Frauen-Bundesliga. Schröder kann das verstehen, aber dafür "kann man den DFB nicht unbedingt verantwortlich machen. Das ist eine ganz unglückliche und auch einmalige Sache", hält Schröder fest.

Wenn in Thüringen andere Bestimmungen herrschen als in den anderen Bundesländern und dort erst ab Anfang Juni wieder das Mannschaftstraining aufgenommen und auch wieder gespielt werden kann, könne man da nicht den FF USV Jena verantwortlich machen.

Das ist eine ganz ungünstige Situation

Eine Lösung für das Problem der Jenaer Spielerinnen habe er auch nicht. "Sie müssen immer eine Alternative haben und eine Alternative könnte nur sein: Wir setzen noch drei bis vier Wochen aus und ziehen es dann im Sommer durch." Da müsse man dann ganz genau hinschauen, ob das funktioniere.

Schröder unterstreicht aber, dass die Fortsetzung in seinem Sinne sei: "Wir müssen ja irgendwann mal anfangen oder wir fangen gar nicht an."

