Die USA könnten den Gazastreifen übernehmen und die dort lebenden Menschen umsiedeln, lautete ein Vorschlag von Donald Trump. (picture alliance / SIPA / Mahmoud Isleem)

Der Sondergipfel ist eine Reaktion auf den umstrittenen Vorstoß von US-Präsident Trump, die in dem Gebiet lebenden Palästinenser dauerhaft in arabische Länder umzusiedeln. Die ägyptische Regierung will in Kairo einen alternativen Plan vorlegen. Erwartet werden führende Politiker unter anderem aus Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, dem Libanon und Syrien. Auch EU-Ratspräsident Costa nimmt an dem Treffen teil.

Die Vereinten Nationen schätzen die Kosten für den Wiederaufbau des im Krieg zwischen Israel und der Hamas weitgehend zerstörten Gazastreifens auf rund 50 Milliarden Euro. In dem Küstenstreifen leben etwa 2,4 Millionen Palästinenser.

