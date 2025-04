Künftige Bundesregierung

Wahrscheinlich bald Regierungsmitglieder: Karsten Wildberger (li.) soll Digitalminister werden, Katherina Reiche Wirtschaftsministerin. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der Ökonom Jens Südekum bezeichnete es als positiv, dass der voraussichtlich nächste Bundeskanzler Merz externe Fachleute "mit viel Sachverstand" ins Kabinett hole. Das könne sich auszahlen, sagte der Professor für International Economics an der Universität Düsseldorf der Nachrichtenagentur Reuters. Südekum erinnerte allerdings daran, dass Politik nach anderen Mechanismen funktioniere als Unternehmen. Die neuen und weitgehend unbekannten Minister müssten jetzt beweisen, ob sie dem Druck des Berliner Betriebs gewachsen seien.

Lob für Katherina Reiche - von Verbänden und Arbeitgeber

Zumindest Katherina Reiche dürfte wissen, worauf sie sich einlässt. Die gebürtige Brandenburgerin saß von 1998 bis 2015 im Bundestag und war in dieser Zeit vier Jahre lang Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerin. 2015 wechselte sie als Hauptgeschäftsführerin zum Verband kommunaler Unternehmen und übernahm 2020 den Vorsitz der Geschäftsführung der innogy Westenergie GmbH.

Der Energiekonzern Eon, zu der innogy gehört, kündigte an, Reiche unmittelbar von ihren Aufgaben freizustellen, um einen schnellen Wechsel ins Bundeswirtschaftsministerium zu ermöglichen. Eon-Chef Birnbaum lobte Reiche als exzellente Kennerin der Herausforderungen im Energiesektor und in der Wirtschaft.

Ähnlich äußerten sich der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und der Bundesverband Erneuerbare Energie. BBE-Chefin Peter, früher Co-Vorsitzende der Grünen, sagte, es gehe jetzt unter anderem um die Absicherung des Ausbaus Erneuerbarer Energien in allen Sektoren sowie um eine beherzte Wärme- und Verkehrswende.

Wildberger war bei Eon zuständig für Digitale Transformation

Auf Zustimmung stößt auch die Benennung des Managers Karsten Wildberger als künftiger Digitalminister. Wildberger ist derzeit Vorstandsvorsitzender der Ceconomy AG und MediaMarktSaturn-Gruppe. Der studierte Physiker war als Unternehmensberater tätig und bekleidete anschließend Führungspositionen bei Telekommunikationsunternehmen. Im Vorstand von Eon war er unter anderem für Digitale Transformation zuständig.

Der CDU-nahe Wirtschaftsrat bezeichnete Wildberger als "fachlich bestens gerüstet" für das Amt. Der Digitalverband Bitkom gratulierte dem 55-Jährigen, skizzierte aber auch große Herausforderungen: Kernaufgabe werde es sein, Deutschland zu einem digital souveränen Land zu machen - in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Dafür müssten die Zuständigkeiten des neuen Digitalministers nun zügig und verbindlich geklärt werden, forderte Bitcom-Präsident Wintergerst.

Verärgerung beim Arbeitnehmerflügel der CDU

Unmut äußerte der CDU-Arbeitnehmerflügel (CDA) über die Personalauswahl von Parteichef Merz. CDA-Chef Radtke vermisst "soziales Profil": Eine Bundesregierung ohne Beteiligung der CDA habe er bisher nur aus Zeiten gekannt, in denen die CDU in der Opposition gewesen sei, sagte Radtke der "Süddeutschen Zeitung". Er nannte dies befremdlich und falsch. "Defizite beim sozialen Profil" sorgten dafür, dass die CDU in der Öffentlichkeit an vielen Stellen als kaltherzig und unsozial wahrgenommen werde.

Mehr zum Thema:

CDU und CSU geben Kabinettsposten bekannt: Wadephul wird Außenminister

Diese Nachricht wurde am 28.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.