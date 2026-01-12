Fußball
Real Madrid trennt sich von Trainer Xabi Alonso

Nach der Niederlage im spanischen Supercup ist Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen worden. Wie der der spanische Fußball-Rekordmeister mitteilte, erfolgt die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen. Der 44-jährige Alonso hatte Real Madrid zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten.

    Real Madrids Cheftrainer Xabi Alonso konzentriert sich vor dem Spiel.
    Real Madrid entlässt Cheftrainer Xabi Alonso. ( dpa / Pablo Garcia)
    Der Verein danke Alonso und dem Trainerteam für das Engagement, hieß es weiter. Nach einem guten Saisonstart war Real Madrid immer mehr in die Krise. In der spanischen Liga ist Real Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf den FC Barcelona. Madrid hatte zuvor in Saudi-Arabien das Supercopa-Finale gegen den Erzrivalen (2:3) verloren. In den Medien wurden zuletzt schon der frühere Real-Coach Zinédine Zidane, die Club-Ikone Raúl und der im Trainer-Ruhestand befindliche Jürgen Klopp als mögliche Nachfolger gehandelt.
    In Deutschland hatte Alonso mit Bayer Leverkusen 2023/2024 das Double gewonnen.
