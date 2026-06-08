Wiedergewählt: Florentino Perez, Präsident von Real Madrid (Archivbild). (IMAGO / Cordon Press/Miguelez Sports)

Der 79-jährige Bauunternehmer erhielt bei der Wahl deutlich die meisten Stimmen der Vereinsmitglieder und damit das Mandat für eine weitere Amtszeit bis 2030. Sein Konkurrent Enrique Riquelme räumte seine Niederlage ein.

Pérez steht - mit einer dreijährigen Unterbrechung - bereits seit dem Jahr 2000 an der Spitze von Real Madrid. Manche Beobachter hatten nach zwei sportlich enttäuschenden Jahren für den Verein ein knapperes Wahlergebnis erwartet.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.