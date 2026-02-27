Statistisches Bundesamt

Da die Nominallöhne stärker gestiegen sind als die Verbraucherpreise, haben Arbeitnehmer mehr Geld in der Tasche (Archivbild). (picture-alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte , legten sie im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent zu. Im Jahr zuvor waren die Reallöhne bereits um 2,9 Prozent gestiegen. Damit wurde 2025 erstmals wieder das Reallohn-Niveau aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht. Bis 2023 war die Kaufkraft der Arbeitnehmer gesunken, auch wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs.

Reallöhne ergeben sich, wenn man von den Bruttolöhnen die Inflation abzieht. Im vergangenen Jahr lagen die Lohnsteigerungen deutlich über der Teuerungsrate.

