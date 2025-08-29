Statistik
Reallöhne im zweiten Quartal erneut gestiegen

Die Reallöhne sind im zweiten Quartal dieses Jahres erneut gestiegen.

    Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt.
    Die Kaufkraft ist gestiegen (Archivbild). (dpa)
    Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, nahm die Kaufkraft um 4,1 Prozent zu, bei einem Anstieg der Verbraucherpreise um 2,1 Prozent. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Reallöhne um 1,9 Prozent.
    Von der Entwicklung profitierten unter anderem die Bereiche Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. In der Energieversorgung gingen die Reallöhne hingegen um 0,2 Prozent zurück.
