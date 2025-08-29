Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, nahm die Kaufkraft um 4,1 Prozent zu, bei einem Anstieg der Verbraucherpreise um 2,1 Prozent. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Reallöhne um 1,9 Prozent.
Von der Entwicklung profitierten unter anderem die Bereiche Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. In der Energieversorgung gingen die Reallöhne hingegen um 0,2 Prozent zurück.
