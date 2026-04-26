Westafrika

Rauch über einer Straße in Malis Hauptstadt Bamako (AFP / -)

Wie eine Tuareg-Rebellengruppe mitteilte, hätten sich malische Soldaten und russische Söldner aus der Stadt zurückgezogen. Man habe zuvor eine Einigung über einen friedlichen Abzug erzielt. Eine Bestätigung durch die Militärregierung von Mali gibt es bisher nicht. Kidal war früher eine Hochburg der Rebellen.

Gestern hatten Dschihadisten die Hauptstadt Bamako und weitere Städte koordiniert angegriffen. Es wurden Kämpfe zwischen der Armee und den Angreifern gemeldet. Bei der Attacke wurde der Verteidigungsminister der Militärregierung, Camara, getötet, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas bezeichnete die Vorgänge in Mali als Terroranschläge. Sie bekräftigte das Engagement der EU für Frieden, Sicherheit und Stabilität. Das Auswärtige Amt rief deutsche Staatsbürger zu äußerster Vorsicht auf. Sie sollten an einem sicheren Ort bleiben und Mali auf dem Luftweg verlassen, sofern die Sicherheitslage dies zulasse.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.