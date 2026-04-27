Westafrika

Rauch über einer Straße in Malis Hauptstadt Bamako (AFP / -)

Die Rebellengruppe FLA teilte mit, malische Soldaten und russische Söldner hätten sich aus der Stadt zurückgezogen. Man habe zuvor eine Einigung über einen friedlichen Abzug erzielt. Eine Bestätigung durch die Militärregierung von Mali gibt es bisher nicht. Am Wochenende hatte die Tuareg-Gruppe gemeinsam mit Dschihadisten die Hauptstadt Bamako und weitere Städte angegriffen. Dabei wurde Verteidigungsminister Camara getötet. Agenturberichten zufolge dauern die Kämpfe in mehreren Städten an.

In Mali herrscht seit einem Putsch im Jahr 2020 eine Militärregierung. Zur Unterstützung im Kampf gegen Islamisten hatte sie russische Söldner ins Land geholt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.