Nach Assad-Sturz

Die Rebellen in Syrien haben eine Generalamnestie für alle Soldaten verkündet. (picture alliance / AP Photo / Omar Sanadiki)

Ihnen werde Sicherheit garantiert, und jegliche Übergriffe auf sie seien untersagt, teilten die Aufständischen auf Telegram mit. Sie waren bei ihrem Vormarsch auf die Hauptstadt Damaskus auf nur geringen Widerstand der Streitkräfte gestoßen. Tausende Soldaten sollen in den benachbarten Irak geflohen sein.

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, forderte eine Aufarbeitung der Verbrechen während des Bürgerkriegs. Er sagte in Genf, Beweise müssten gesichert und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Auch der gestürzte Machthaber Assad solle zur Verantwortung gezogen werden. Mit der Lage in dem Land befasst sich am Abend auf Antrag Russlands auch der UNO-Sicherheitsrat. Assad war gestern nach Russland geflohen.

Die 27 EU-Staaten forderten einen geordneten und friedlichen Übergang in Syrien. Wichtig sei insbesondere der Schutz aller Minderheiten, erklärten sie.

