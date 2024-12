Abu Mohammed Al-Dscholani, Anführer der Islamistengruppe HTS mit seinen Anhängern in einer Moschee in Damaskus. (picture alliance / abaca / Balkis Press / ABACA)

In einer Erklärung hieß es, diese könnten nicht mit Gnade rechnen. Man werde sie in Syrien verfolgen und fordere andere Länder auf, Geflohene auszuliefern. In den vergangenen Tagen hatte Rebellen-Kämpfer Tausende Menschen aus Folter-Gefängnissen befreit.

Unterdessen wurde die Ausgangssperre in der Hauptstadt Damaskus aufgehoben. Staatsbedienstete sollen zur Arbeit zurückkehren. Der Chef dert Übergangsregierung al-Baschir dämpfte unterdessen die Hoffnung auf schnelle Verbesserungen. Er sagte einer italienischen Zeitung, Syrien gehe es finanziell sehr schlecht. Er rief zudem die Millionen syrischen Flüchtlinge zur Rückkehr in die Heimat auf.

