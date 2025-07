Pflegerin bei der Betreuung eines Seniors. (picture alliance / Westend61 / HalfPoint)

Nach Angaben der Zeitung "Bild am Sonntag" warnt der Bundesrechnungshof vor einem Defizit der Versicherung von 12,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029.

Das Blatt beruft sich dabei auf ein Schreiben der Rechnungsprüfer an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Demnach werden als Gründe für das wachsende Defizit ein unerwartet starker Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen sowie die Deckelung des Eigenanteils bei Pflegeleistungen in Heimen genannt. Den Angaben zufolge verweist der Bundesrechnungshof auf Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums, wonach Ende des vergangenen Jahres 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig waren; also 400.000 mehr als im Vorjahr.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.