Kabinettssitzung

Mit dem Gesetz sollen Hersteller bestimmter Produkte wie etwa Waschmaschinen verpflichtet werden, diese während der üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis instand zu setzen. Außerdem müssten die Geräte so konstruiert sein, dass man sie auch reparieren kann.
Außerdem sollen Opfer schwerer Straftaten künftig ohne großen Aufwand Unterstützung durch Psychologen, Sozialarbeiter und vergleichbar geschulte Fachkräfte erhalten, die ihnen während eines Gerichtsverfahrens zur Seite stehen.
Außerdem soll es Ausnahmen beim Lärmschutz für Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer geben.
Außerdem soll es Ausnahmen beim Lärmschutz für Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer geben.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.