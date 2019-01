Eine Art jahresweiter Programmschwerpunkt und eine Plattform für offene und faire Debatten – das ist die Idee hinter der Denkfabrik. Schon bei der Themenfindung waren die Hörerinnen und Hörer gefragt: Fast 1.200 Vorschläge erreichten das Projektteam, die Themenbereiche "Klimawandel und Nachhaltigkeit" sowie "Recht, Gerechtigkeit und 70 Jahre Grundgesetz" waren den Hörerinnen und Hörern besonders wichtig.

Das Wochenendjournal nimmt diese Aspekte in einer Sondersendung genauer unter die Lupe. Beiträge und Reportagen illustrieren Alltagsbemühungen gegen den Klimawandel. Sie führen außerdem an den Geburtsort des Grundgesetzes in Herrenchiemsee in Bayern und blicken auf die kontroverse Debatte um die Verfassung in Polen.

Moderator Peter Sawicki vertieft die beiden Themenblöcke in Gesprächen mit Georg Ehring, Leiter der Deutschlandfunk-Umweltredaktion, sowie Dlf-Chefkorrespondent Stephan Detjen. Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue erläutert zudem das Konzept der Denkfabrik und ihren weiteren Verlauf in diesem Jahr.