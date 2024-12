Sturz des Assad-Regimes

"Recht und Ordnung herstellen": Scholz stellt Syrien deutsche Unterstützung in Aussicht

Bundeskanzler Scholz hat die Hoffnung geäußert, dass in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes nun rasch Recht und Ordnung hergestellt werden. Der Kanzler sagte am Abend in Berlin, die Menschen in Syrien müssten ein Leben in Würde und Selbstbestimmung führen können. Daran werde man die künftige Regierung des Landes messen.