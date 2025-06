Polens neuer Präsident, Karol Nawrocki, unterstützt von der Partei Recht und Gerechtigkeit. (picture alliance / NurPhoto | Andrzej Iwanczuk)

Die Bundessprecher der AfD, Chrupalla und Weidel, teilten mit, Europa sei in Bewegung. Das sei auch gut so. Die hohe Wahlbeteiligung unterstreiche die Bedeutung dieser Entscheidung des polnischen Volkes. Man wünsche Nawrocki "den Mut und die Größe zu einer vertrauensvollen Kooperation für eine europäische Zukunft in Freiheit und Sicherheit, die alte Gräben endlich überwindet."

Der niederländische Politiker Wilders gratulierte Polen zu einem "patriotischen Präsidenten" und zitierte dabei zwei frühere Äußerungen Nawrockis: "Helfen wir anderen, aber kümmern wir uns zuerst um unsere eigenen Bürger" und: "Sollte ich Präsident werden, werde ich mich von einem einfachen, aber wichtigen Grundsatz leiten lassen: Polen zuerst." Ungarns Regierungschef Orban sprach von einem "fantastischen Sieg".

Die französische Politikerin Le Pen schrieb, angesichts einer "autoritären Politik" der EU-Kommission, die die föderalistischen Ziele und die nationale Souveränität der Mitgliedsstaaten "brutal untergrabe", sei Nawrockis Sieg eine gute Nachricht. US-Präsident Trump meinte, die Polen hätten einen Gewinner gewählt. Hinzu fügte er die Medienschlagzeile: "Trump-Verbündeter gewinnt in Polen und schockiert ganz Europa".

Der parteilose Nawrocki, der für die oppositionelle Partei PiS ins Rennen gegangen war, hatte die Präsidentenwahl knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten Trzaskowski gewonnen. Polens Regierungschef Tusk kündigte für den 11. Juni an, die Vertrauensfrage im polnischen Parlament zu stellen.

